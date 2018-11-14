Kütahya MHP Merkez İlçe Yönetimi Feshedildi

MHP Kütahya
İl Başkanı Ferhan Yıldırım, Merkez
İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu'nun, parti genel merkezince feshedildiğini bildirdi.
Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamada, parti tüzüğünün 52 ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiyle Kütahya Merkez
ilçe Yönetim Kurulu'nun, Genel Merkez Başkanlık Divanı tarafından tüzüğün 34. maddesi uyarınca feshine karar verildiğini belirtti.
Bu arada MHP Kütahya Merkez İlçe Başkanlığı görevini yürüten Gökhan Tomruk, dün basın toplantısı düzenleyerek, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde il genel meclisi üyeliği adaylığını gerekçe göstererek istifa ettiğini açıklamıştı.
14 Kasım 2018 Çarşamba 15:33