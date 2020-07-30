KÜTAHYA Minibüsten inip oturduğu kaldırımda, hayatını kaybetti

Minibüsten inip oturduğu kaldırımda, hayatını kaybetti

KÜTAHYA'da bindiği köy minibüsünden rahatsızlanarak inen Süleyman Çakmak (57) oturduğu kaldırımda fenalaştı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede Çakmak'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, kesin ölüm nedeni ise yapılacak otopsinin ardından netleşecek.

Olay, saat 18.00 sıralarında Yıldırım Beyazıt Mahallesi Erdoğan Atasoy Caddesi üzerinde meydana geldi. Aslanapa köy minibüsüne binen Süleyman Çakmak bir süre sonra kan kusmaya başladı. Durumu fark eden yolcular sürücüyü uyararak 112 çağrı merkezine haber verdi. Çakmak araçtan inerek kaldırıma oturduktan bir süre sonra yere yığıldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede Çakmak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri çevresini güvenlik şeridiyle kapatan polis ekipleri gerekli incelemenin ardından Çakmak'ın cenazesini otopsi için Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırdı. Süleyman Çakmak'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netleşecek. Soruşturma sürüyor.