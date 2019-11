Kütahya minik esila, ona can verecek donörünü arıyor

Minik Esila, ona can verecek donörünü arıyor (2)5 BİN NÜFUSLU İLÇE ESİLA İÇİN SEFERBER OLDUUşak'ta oturan hemofagositik lenfohistiyositoz (HLH) teşhisi konulan ve ilik nakli bekleyen 3 yaşındaki Esila Kurt için memleketi Kütahya 'nın 5 bin nüfuslu Hisarcık ilçesinde kök hücre ve kan bağışı kampanyası düzenlenirken, ilk günde 265 kişi bağışta bulundu.Kütahya'nın Hisarcık ilçesinden olan ve Uşak'ta oturan Ercan ve Çiğdem Kurt çiftinin yakınları ilçede kök hücre ve kan bağışı kampanyası düzenledi. İlçe camisinden, belediye hoparlörlerinden ve sosyal medyada minik Esila için kampanya kısa sürede duyuruldu. 5 bin nüfuslu ilçe bağışta bulunmak isteyenler belediye düğün salonunda uzun kuyruklar oluşturdu. Türk Kızılay'ı Hisarcık Şubesi de bağışların toplanması için stant kurdu. İlk günde 265 kişi minik Esila için hücre ve kan bağışında bulundu.Esila Kurt'un dedesi Ümmet Kurt, torununa 4 ay önce HLH teşhisi konulduğunu ve şu an kemoterapi gördüğünü belirterek hastalığın sürekli kendini yenilediği için kemik iliği naklinin şart olduğunu söyledi. Bu nedenle ilçede kampanya düzenlediklerini ve herkesin torunu için seferber olduğunu ifade eden Ümmet Kurt, Bunun üzerine Uşak'taki kök hücre ve kan bağışı kampanyasından sonra kendi memleketimiz olan Hisarcık'ta da kampanya düzenlendi. Hisarcık ve köylerinden kampanyaya yoğun katılım oldu. Hepsinden Allah razı olsun. İnşallah torunum en kısa zamanda sağlığına kavuşur. Yaptığımız kampanyalarla binlerce Esila'nın kurtulmasına vesile olmuş oluruz diye konuştu.Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Uşak'ta ikamet eden HLH hastası Esila için gerek sosyal medyadan gerekse belediye hoparlörlerinden yaptıkları duyurularla halkı kök hücre ve kan bağışı kampanyasına davet ettiklerini söyleyerek, Kampanyaya halkımız yoğun ilgi gösterdi. İnşallah minik Esila'mız bir an önce sağlığına kavuşur dedi.