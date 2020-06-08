KÜTAHYA-Motosiklet hırsızlığı şüphelileri yakalandı

Motosiklet hırsızlığı şüphelileri yakalandıKÜTAHYA'da, motosiklet hırsızlığı ile ilgili aranan 3 şüpheli, polis ekipleri tarafından Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

08.06.2020 18:49 | Son Güncelleme: 08.06.2020 19:14
Motosiklet hırsızlığı şüphelileri yakalandı
KÜTAHYA'da, motosiklet hırsızlığı ile ilgili aranan 3 şüpheli, polis ekipleri tarafından Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.
Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Maruf Mahallesi Ertuğrul Gazi Caddesi, Meydan Mahallesi Kanalboyu Caddesi ve Gaybiefendi Mahallesi Fidan Sokak'ta meydana gelen 3 ayrı motosiklet hırsızlığı olayı üzerine çalışma başlattı. Motosikletlerin çalındığı cadde ve sokaklardaki güvenlik kameralarını inceleyen polis, Ş.N., E.N. ve S.N. isimli şüphelilerin motosikletleri 61 HA 028 plakalı bir otomobil ile çaldıklarını belirledi. Şüphelilerin Bilecik'in Bozüyük ilçesinde olduğunu tespit eden polis ekipleri, 3 şüpheliyi de yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada, çaldıkları 43 VB 309 ve 43 MA 0125 plakalı motosikletler ele geçirildi. KÜTAHYA-Motosiklet hırsızlığı şüphelileri yakalandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Motosiklet, Bozüyük, Bilecik, Güncel, Haber

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