Haberler » Güncel » Kütahya MÜSİAD'dan Barış Pınarı Harekatı'nın durdurulmasını isteyen barolara kınama

Kütahya MÜSİAD'dan Barış Pınarı Harekatı'nın durdurulmasını isteyen barolara kınama

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kütahya Şube Başkanı İsmail Tosun, Barış Pınarı Harekatının durdurulmasını isteyen İzmir, Diyarbakır, Van, Adıyaman, Mardin, Bingöl, Muş, Tunceli, Şanlıurfa ve Şırnak barolarını kınadıklarını bildirdi.

12.10.2019 21:54Kütahya MÜSİAD'dan Barış Pınarı Harekatı'nın durdurulmasını isteyen barolara kınama
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kütahya Şube Başkanı İsmail Tosun, Barış Pınarı Harekatının durdurulmasını isteyen İzmir, Diyarbakır, Van, Adıyaman, Mardin, Bingöl, Muş, Tunceli, Şanlıurfa ve Şırnak barolarını kınadıklarını bildirdi.

"Türkiye tarihinde her zaman olduğu gibi, bu seferde devletimizin milletimizin, ordumuzun yanında değil, hainlerin, terör örgütlerinin, bebek katillerinin yanında yer alan kişi ve kuruluşlar bulunmaktadır" diyen MÜSİAD Şube Başkanı Tosun," Türkiye'nin en büyük sınıra sahip olduğu Suriye'de, yıllardır süren iç savaşın, her geçen gün ülkemize daha da zarar vermesi ve 40 yıldır ülkemizi bölmek için dış güçlerin maşası PKK ve onun yan unsurları PYD YPG terör örgütlerinin başta ABD olmak üzere, dış güçlerin sınırımızda Terör Koridoru oluşturmasına Türkiye olarak sessiz kalamazdık" dedi.

"Barış Pınarı Harekatı bölgeye barış ve huzur getirmek için başlatıldı"

Bölgeye Barış ve Huzur getirmek için devletin Fırat'ın doğusunda Barış Pınarı Harekatı başlattığına vurgu yapan Tosun, "Fransa'nın, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyin de Türkiye'nin kınanması ve operasyonun durdurması teklifini, Birleşmiş Milletler tarihinde ilk kez ABD ve Rusya'nın birlikte Veto etmeleri, bu harekatta Türkiye'nin ne kadar haklı olduğu görülmüştür" diye konuştu.

Başkan Tosun, "Suriye'nin kuzeyinde süren Barış Pınarı Harekatını savaş olarak adlandıran ve bu terör örgütlerine yapılan operasyonun derhal durdurulmasını isteyen başta İzmir Barosu olmak üzere, Diyarbakır, Van, Adıyaman, Mardin, Bingöl, Muş, Tunceli, Şanlıurfa ve Şırnak Barolarını şiddet ve nefretle kınıyor, teröristlerin yanında değil, milletinin, ordusunun, halkının yanında yer almalarını diliyorum" ifadelerine yer verdi. - KÜTAHYA

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Barış Pınarı Harekatı, Kütahya, İzmir, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:24 Marangozlar Sitesi ile Çay Deresinde asfalt çilesi bitiyor
23:28 Esenyurt'ta cezaevi firarisi polisle çatıştı 2 yaralı
23:25 Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırınca kaza yaptı: 5 yaralı
23:25 Otomobil ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
23:07 Başkent 13 Ekim'e hazır
23:08 Barış Pınarı Harekatı - 'Rasulayn kontrol altına alındı' - (14)
23:07 - Tel Abyad'ın güneydoğusunda bir köy daha teröristlerden arındırıldı
12.10.2019 23:31:22