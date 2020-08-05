KÜTAHYA Nesli koruma altında olan ağaç yediuyuru, Kütahya’da görüldü

Nesli koruma altında olan ağaç yediuyuru, Kütahya'da görüldü

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde bağlı Durabey köyünde kedilerin yakaladığı nesli koruma altında olan ağaç yediuyuru, bahçe sahibi tarafından kurtarılarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. Yapılan kontrollerin ardından oldukça sağlıklı olduğu tespit edilen ağaç yediuyuru doğal ortamına bırakıldı.

Durabey köyü, Bahçeli Evler Mahallesi'nde oturan Deniz Yurdusev, bahçesindeki kedilerin yakaladığı ve fareye benzeyen hayvanı kurtardı. Daha sonra internette araştırma yapan Yurdusev, hayvanın nesli koruma altına olan ağaç yediuyuru olduğunu öğrendi. Kütahya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi'ni arayan Yurdusev, ağaç yediuyuru görevlilere teslim etti. Kedilerin önünden aldığı hayvanın nesli koruma altındaki ağaç yediuyuru olduğunu internetten yaptığı araştırma sonucu öğrendiğini ifade eden Deniz Yurdusev, 'Durabey Köyünde bulunan bahçemde dün akşam saatlerinde kedilerin getirdiği fareden de farklı bir hayvan olduğu için hemen kedilerin önünden aldım. Daha sonra internet üzerinden araştırdım. Türkiye'de ender görülen ağaç yediuyuru türü olduğunu fark ettim. Ender görülen ve nesli tükenen cins olduğu için Milli Parklara haber verdim ve gelen ekibe teslim ettim' dedi.

Milli Parkalardan gelen yetkililer gerekli incelemeleri yaptıktan sonra son derece sağlıklı olan ağaç yediuyuru doğal ortamına bıraktı.