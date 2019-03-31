Kütahya'nın Çavdarhisar İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti...

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Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Halil Başer kazandı.Kesin olmayan sonuçlara göre, Halil Başer 499, CHP adayı Ali Okur 397, MHP adayı Halil İbrahim Alnar 369 oy aldı.-Başer'in özgeçmişi-Halil Başer, 1966 Çavdarhisar doğumludur. İlk ve orta öğrenimini Çavdarhisar'da, lise öğrenimi Kütahya Ticaret Meslek Lisesi'nde tamamlamıştır. Bir dönem Mali I Müşavir olarak çalıştıktan sonra, 29 Mart 2009 Yerel Seçimlerinde Çavdarhisar Belediye Başkanı olarak seçilmiş olup halen görevine devam etmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.