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Kütahya'nın Dünya ve Balkan Şampiyonları

Atletizm Dünya Şampiyonu Oğuz Türker ile Atletizm Balkan Şampiyonu Hacer Yılmaz, Kütahya Valisi Ömer Toraman'ı ziyaret etti.

09.08.2019 11:48 Kütahya'nın Dünya ve Balkan Şampiyonları
Atletizm Dünya Şampiyonu Oğuz Türker ile Atletizm Balkan Şampiyonu Hacer Yılmaz, Kütahya Valisi Ömer Toraman'ı ziyaret etti.

Vali Ömer Toraman, 1-4 Ağustos tarihlerinde İsviçre - Nortwiil'de düzenlenen IPC Gençler Atletizm Dünya Şampiyonası'nda bin 500 metrede dünya şampiyonu olan Kütahyalı milli sporcu Oğuz Türker ile 14 Temmuz'da İstanbul'da yapılan U18 Balkan Atletizm şampiyonasında bin 500 metrede Balkan şampiyonu olan Kütahyalı milli sporcu Hacer Yılmaz'ı kabul etti.

Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleşen ziyarette; Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Feyzullah Gayret, Atletizm Milli Antrenörü İdris Güleç ile şampiyon sporcuların aileleri yer aldı.

Başarılı sporcuları tebrik eden Vali Ömer Toraman, başarılarının devamını diledi. (EFE-) - KÜTAHYA

Dünya Şampiyonası, Hacer Yılmaz, Atletizm, Kütahya, Güncel

Kaynak: İHA

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