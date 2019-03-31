Kütahya'nın Şaphane İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Kütahya
'nın Şaphane
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı Rasim Daşhan
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Rasim Daşhan bin 135, CHP
adayı Lütfi Mutlu
795, MHP
adayı Fehmi Yavuz
153 oy aldı.
Daşhan'ın öz geçmişi
Rasim Daşhan, 1967 yılında Şaphane ilçesinde doğdu. Gazi Üniversitesi
Eğitim Fakültesi ve Anadolu Üniversitesi
Sosyal Bilimler bölümü mezunu olan Daşhan, 1989 yılında Şaphane İlçe Özel İdaresi memurluğu, 1994 - 2013 yılları arasında Şaphane İlçe Özel İdare Müdürlüğü yapmıştır. Halen Şaphane Belediye Başkanı olan Daşhan, evli ve 2 çocuk babasıdır.
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Kaynak: AA