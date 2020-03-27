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Kütahya'nın şehrin giriş ve çıkışları kontrol altına

Kütahya'da, Korona virüs tedbirleri kapsamında kentin giriş ve çıkış noktalarında araç sürücü ve yolcuların, ateş ölçer cihazla sağlık taraması yapılıyor.

27.03.2020 12:28 | Son Güncelleme: 27.03.2020 12:29
Kütahya'nın şehrin giriş ve çıkışları kontrol altına
Kütahya 'da, Korona virüs tedbirleri kapsamında kentin giriş ve çıkış noktalarında araç sürücü ve yolcuların, ateş ölçer cihazla sağlık taraması yapılıyor.

Polis ekiplerince durdurulan araç sürücülerine, Sağlık Müdürlüğü UMKE görevlilerince ateş kontrolü yapıldıktan sonra iller arası seyahat edip etmedikleri ve kentte kalıp kalmayacakları soruluyor.

Gün boyu, Afyonkarahisar-Kütahya, Eskişehir-Kütahya ve Balıkesir-Kütahya istikametinden gelen araçlar kontrolden geçiriliyor

'Evde kal' çağrısına uygun olarak gerekmedikçe dışarıya çıkılmaması gerektiği ve kişisel hijyenin öneminin anlatıldığı denetimlerde yolcu ve sürücülere broşürler takdim ediliyor.

Denetimlerin doğru ve yerinde olduğunu söyleyen sürücüler, bu süreçte görevi başında olan çalışanlara teşekkür ederek, virüs salgının en kısa sürede son bulması temennisinde bulundular. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Kütahya, Polis, Güncel

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