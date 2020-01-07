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Kütahya'nın yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 1 metreyi aştı

Kütahya'da, il genelinde dün sabaha karşı başlayan kar yağışının etkisi artarak devam ediyor.

07.01.2020 10:36 | Son Güncelleme: 07.01.2020 10:36 Kütahya'nın yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 1 metreyi aştı
'da, il genelinde dün sabaha karşı başlayan kar yağışının etkisi artarak devam ediyor.
Kütahya Belediyesi ile İl Özel İdaresi ekipleri, kar kalınlığının 30 santimetreyi geçtiği kent merkezinde ve çevre köylerde yolları açık tutmak için çaba gösteriyor.
Karayolları ekipleri de il merkezini Eskişehir ve Afyonkarahisar'a bağlayan kara yollarında küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.
Trafik ekipleri, tırların geçişine kontrollü izin verirken, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
Ayrıca, kar kalınlığının 1 metre 12 santimetreye ulaştığı Domaniç-İnegöl kara yolunun 1500 metre rakımlı Kocayayla mevkisinde ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Kütahya Belediyesi, Kütahya, Güncel

Kaynak: AA

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