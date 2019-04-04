Kütahya Nişanlısına Sürpriz Evlilik Teklifi Yaptı

Kütahya
'nın Tavşanlı
ilçesinde Nurullah Mutluer (23), nişanlısı Edanur Durna'ya Cumhuriyet Meydanı
'nda arkadaşlarının yardımıyla sürpriz evlilik teklifi hazırladı. Meydanda araçları ve maşeleleri gören polis ekipleri evlilik teklifi olduğunu görünce çifti kutlayıp tebrik etti.
Tavşanlı ilçesinde oturan Nurullah Mutluer, 5 yıldır beraber olduğu nişanlısı Edanur Durna'nın doğum gününde arkadaşlarıyla birlikte sürpriz evlilik teklifi organizasyonu hazırladı. Cumhuriyet Meydanı'na arkadaşlarının araç konvoyu ile gelen Nurullah ve Edanur çifti, meşale ve konfetilerle karşılandı. Nişanlısı Edanur Durna'ya burada evlilik teklifinde bulunan Nurullah Mutluer, aldığı 'evet' cevabının ardından çiftler Rafet El Roman
'ın 'ömrümün sahibi' şarkısında dans etti. Çiftin mutlu anlarına, çevrede bulunan vatandaşlar da eşlik etti. Bu sırada meydandaki araçları ve maşeleleri gören polis ekipleri herhangi bir asayiş olayı olup olmadığını kontrol etmek için geldi. Evlilik teklifi olduğunu gören Polis
Merkezi amiri Mustafa Özel
çifte mutluluklar diledi. Özel, Nurullah Mutluer'un organizasyon için kaymakamlığa dilekçe verdiğini öğrenince, 'Gençler Allah tamamını erdirsinö diyerek meydandan ayrıldı. Nurullah Mutluer, 5 yıldır beraber olduklarını ve doğum günüde nişanlısına sürpriz evlilik teklifi yaptığını söyleyerek, '5 yıldır beraberdik, doğum gününde böyle bir organizasyon hazırladık. Teklifimi kabul etti, çok mutluyuzö dedi. Edanur Durna da, çok şaşırdığını doğum gününde böyle bir teklifi hiç beklemediğini ifade ederek çok mutlu olduğunu söyledi.
Tavşanlı, Cumhuriyet Meydanı, Kütahya, Güncel
Kaynak: DHA