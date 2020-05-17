KÜTAHYA Oğlunun ölümüne neden olan sürücüyü öldüren baba adliyede

Oğlunun ölümüne neden olan sürücüyü öldüren baba adliyedeKÜTAHYA'da 4 yıl önce trafik kazasında oğlu Süleyman Ilgın'ın (19) yaşamını yitirmesine neden olan evli ve 2 çocuk babası Hakan İşgüzar'ı (42) tabancayla 4 el ateş ederek öldüren Mustafa Ilgın, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye...

17.05.2020 18:12 | Son Güncelleme: 17.05.2020 18:14
Oğlunun ölümüne neden olan sürücüyü öldüren baba adliyede
KÜTAHYA'da 4 yıl önce trafik kazasında oğlu Süleyman Ilgın'ın (19) yaşamını yitirmesine neden olan evli ve 2 çocuk babası Hakan İşgüzar'ı (42) tabancayla 4 el ateş ederek öldüren Mustafa Ilgın, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Kütahya'da yaşayan Mustafa Ilgın, 4 yıl önce meydana gelen trafik kazasında oğlu Süleyman Ilgın'ın ölümüne neden olan otomobil sürücüsü Hakan İşgüzar'ı Evliya Çelebi Mahallesi'nde görerek takip etti. Ilgın, 43 RC 383 plakalı otomobille, Hasan Polatkan Caddesi üzerinde seyir halinde olan Hakan İşgüzar'ın kullandığı 35 AD 5607 plakalı otomobile arkadan çarptı. Mustafa Ilgın, kaza nedeniyle otomobilinden inen Hakan İşgüzar'a sokak ortasında tabancayla 4 el ateş ettikten sonra kendi aracına binip olay yerinden kaçtı. Olayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Hakan İşgüzar, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
YARIM SAAT SONRA YAKALANDI
Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında katil zanlısı evli ve 3 çocuk babası olan Mustafa Ilgın Akkent Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. İfadesinde cinayeti itiraf eden elektrik kurum çalışanı Ilgın, '4 yıl önce trafik kazasında oğlumun ölümüne neden oldu. 3 yıl boyunca psikiyatrik tedavi gördüm ilaç kullandım. Yakın zamanda da bindiği otomobille dolaştığını gördüm. Ruhsatsız bir tabanca edindim. Sürekli Evliya Çelebi Mahallesi'nde olduğunu fark ettim. ve pide almak için aynı mahalledeki fırına gitmeye başladım. Olay günü de önümde görünce sinirlendim. Arkasından çarptım arabadan inince de ateş ederek vurup, olay yerinden kaçtım' dedi.
ÇELİK YELEKLE ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Kütahya Emniyet Müdürlüğü'nde işlemlerin ardından katil zanlısı Ilgın, Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından çelik yelek giydirilerek güvenlik önlemleri arasında Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliğinden çıkartılıp Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye götürüldü. KÜTAHYA Oğlunun ölümüne neden olan sürücüyü öldüren baba adliyede

Kaynak: DHA

Etiketler: Kütahya, Ilgın, Güncel, Haber

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