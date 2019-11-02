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Kütahya okula giren hırsızlar, güvenlik kamerasından yakalandı

Okula giren hırsızlar, güvenlik kamerasından yakalandıKütahya'da 2 okul ve bir kafeden hırsızlık yapan İ.A. (14) ve S.G. (15) güvenlik kamerası görüntülerinden belirlenerek yakalandı.

02.11.2019 14:21
Okula giren hırsızlar, güvenlik kamerasından yakalandı
Kütahya'da 2 okul ve bir kafeden hırsızlık yapan İ.A. (14) ve S.G. (15) güvenlik kamerası görüntülerinden belirlenerek yakalandı.
Kütahya'da Devlet Hatun Meslek Teknik ve Anadolu Lisesi, Necmettin Erbakan Mesleki Teknik ve Anadolu lisesi ile kent merkezindeki kafede hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlatıldı. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, okulların güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin İ.A. ve S.G. olduğunu belirledi. Şüpheliler, Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerin yapılan sorgusunda, 18 Ekim günü Eskişehir'de Süleyman Şah Anadolu Lisesi'nden 16 bin lira çalınması olayını da gerçekleştirdikleri belirlendi.
Şüpheliler Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Kütahya okula giren hırsızlar, güvenlik kamerasından yakalandı

Güncel

Kaynak: DHA


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