KÜTAHYA Ölen arkadaşının evini, 'anısı var' diyerek 7 kilometre taşıdılar

Ölen arkadaşının evini, 'anısı var' diyerek 7 kilometre taşıdılarKÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde Volkan Çelik ve Yılmaz Aydın, kazada hayatını kaybeden arkadaşı Ramazan Akgüneş'ün yaptığı 30 metrekarelik iki katlı ahşap evi 'anısı var' diyerek iş makinesi ve kamyon yardımıyla 7 kilometre...

28.05.2020 17:00 | Son Güncelleme: 28.05.2020 17:08
Ölen arkadaşının evini, 'anısı var' diyerek 7 kilometre taşıdılar
KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde Volkan Çelik ve Yılmaz Aydın, kazada hayatını kaybeden arkadaşı Ramazan Akgüneş'ün yaptığı 30 metrekarelik iki katlı ahşap evi 'anısı var' diyerek iş makinesi ve kamyon yardımıyla 7 kilometre taşıyıp Mızık Çamı'nın bulunduğu Domurköy kavşağına yerleştirdi. Volkan Çelik, evin önüne çay bahçesi ve organik pazar açmayı planladıklarını belirterek, 'Burada anıtsal bir mekan ve üreticilere istihdam açacak bir imkan yaratacağız' dedi.
Domaniç ilçesine bağlı Durabey köyünde keresteci olan Ramazan Akgüneş (47), yaklaşık 2 yıl önce geçirdiği bir kaza sonucu hayatını kaybetti. Volkan Çelik ve Yılmaz Aydın arkadaşları olan Akgüneş'in yaptığı 30 metrekarelik 2 katlı ahşap evi ölmeden önce bahçeye taşımadığını ve 'anısı' olduğu belirterek taşımak istedi. Domaniç Kaymakamlığı ve Domaniç İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden taşımaya ilişkin izin alan 2 arkadaş, traktör ve iş makinesiyle taşıma girişimleri sonuçsuz kaldı. Çevre yolundan taşıma yaptıkları sırada ise üst geçide takılan ahşap ev ilçe merkezinden geçirildi. Çevre sakinlerinin şaşkın bakışlarla izlediği çalışmalarda 7 kilometrelik yol 4 saatte aşıldı. Ahşap ev tarihi Mızıkçamı Tabiat Anıtı'nın bulunduğu Domurköy kavşağına konuldu.
Kendi ekili tarlasına ahşap evine koyan Volkan Çelik, evin önüne çay bahçesi ve organik pazar açmayı planladıklarını belirterek, 'Burada anıtsal bir mekan ve üreticilere istihdam açacak bir imkan yaratacağız' dedi. KÜTAHYA Ölen arkadaşının evini, ’anısı var’ diyerek 7 kilometre taşıdılar

Kaynak: DHA

Etiketler: Domaniç, Aydın, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

ABD’li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı Haber
ABD'li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı
Canlı yayında yöneltilen ’Kürtçe’ sorusu Acun’u küplere bindirdi: Vatan hainleri, vicdansızlar Haber
Canlı yayında yöneltilen "Kürtçe" sorusu Acun'u küplere bindirdi: Vatan hainleri, vicdansızlar
Fuhuş için anlaştığı kadını boş arazide öldüren zanlı: Telefonumu çalıp bana saldırdı Haber
Fuhuş için anlaştığı kadını boş arazide öldüren zanlı: Telefonumu çalıp bana saldırdı
30-31 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kritik kararın verileceği toplantı başladı Haber
30-31 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kritik kararın verileceği toplantı başladı
Son Dakika: TFF, Süper Lig’in 12 Haziran’da başlaması kararını resmileştirdi Haber
Son Dakika: TFF, Süper Lig'in 12 Haziran'da başlaması kararını resmileştirdi
Ordulu vatandaş, 200 bin dolara satmadığı gizemli taşı Erdoğan’a teslim etmek istiyor Haber
Ordulu vatandaş, 200 bin dolara satmadığı gizemli taşı Erdoğan'a teslim etmek istiyor
Diyanet, kadın erkek el ele halay çekmenin ve horon tepmenin İslam’a aykırı olduğunu belirtti Haber
Diyanet, kadın erkek el ele halay çekmenin ve horon tepmenin İslam'a aykırı olduğunu belirtti
Interpol’ün aradığı 700 bin liralık otomobil, Konya’da bulundu Haber
Interpol'ün aradığı 700 bin liralık otomobil, Konya'da bulundu
Haberler››Güncel››KÜTAHYA Ölen arkadaşının evini, 'anısı var' diyerek 7 kilometre taşıdılar - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:05: Finlandiya'da korona virüs vakaları arttı - Haber 17:05: Alaplı'da camiler cuma namazına hazırlanıyor - Haber 17:03: Karabük Kent Meydanı cuma namazı için dezenfekte edildi - Haber 17:03: Demokrasi Meydanı cuma namazı için hazırlanıyor - Haber 17:01: Sınava hazırlanan öğrencilere deneme desteği - Haber 16:58: Diyarbakır'da tekstil fabrikasında çalışan 16 işçinin koronavirüs testi pozitif çıktı - Haber 16:38: 30-31 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kritik kararın verileceği toplantı başladı - Haberler 16:32: Canlı yayında yöneltilen "Kürtçe" sorusu Acun'u küplere bindirdi: Vatan hainleri, vicdansızlar - Magazin 16:25: Kızını, eşinin kaçırdığını söyleyen sunucu Meral Kaplan, Bakan Soylu'ya seslendi: Ülkemiz Teksas'a mı döndü? - Haber 15:25: ABD'li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı - Haberler