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Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'ne ödül

Orman Genel Müdürlüğü'nce Ankara'da gerçekleştirilen 2019 yılı EN'leri ödül töreninde Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü en fazla izin raporu gönderen İzin ve İrtifak Şube Müdürü Ödülü aldı.

13.03.2020 11:56 | Son Güncelleme: 13.03.2020 11:56
Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'ne ödül
Orman Genel Müdürlüğü'nce Ankara 'da gerçekleştirilen 2019 yılı EN'leri ödül töreninde Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü en fazla izin raporu gönderen İzin ve İrtifak Şube Müdürü Ödülü aldı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey 'in katılımları ile gerçekleşen törende Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü de ödüle layık görüldü. Ödül törenine Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin ve İzin İrtifak Şube Müdürü Savaş Serdar Ateş katıldı. En fazla izin raporu gönderen İzin ve İrtifak Şube Müdürü ödülünü Savaş Serdar Ateş; Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü adına aldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Etiketler : Orman Genel Müdürlüğü, Karacabey, Kütahya, Ankara, Güncel

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