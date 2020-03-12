Kütahya otobüs durakları dezenfekte edildi
Kütahya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü İlaçlama Birimi, tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs hastalığına (COVID-19) karşı otobüs ve otobüs duraklarında detaylı ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması yaptı.
12.03.2020 11:43 | Son Güncelleme: 12.03.2020 11:43
Kütahya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü İlaçlama Birimi, tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs hastalığına (COVID-19) karşı otobüs ve otobüs duraklarında detaylı ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması yaptı.
Çok sayıda vatandaşımıza hizmet veren Halk Otobüsleri ve otobüs duraklarında Koronavirüs hastalığına (COVID-19) karşı önlem almak amacıyla çalışmalarına ara vermeden devam eden Kütahya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü İlaçlama Birimi, halk sağlığını ön planda tutarak şehrin farklı bölgelerinde çalışmalarına hızla devam ediyor. - KÜTAHYA
Çok sayıda vatandaşımıza hizmet veren Halk Otobüsleri ve otobüs duraklarında Koronavirüs hastalığına (COVID-19) karşı önlem almak amacıyla çalışmalarına ara vermeden devam eden Kütahya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü İlaçlama Birimi, halk sağlığını ön planda tutarak şehrin farklı bölgelerinde çalışmalarına hızla devam ediyor. - KÜTAHYA
Kaynak: İHA
Etiketler : Kütahya Belediyesi, Koronavirüs, Güncel
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