Kütahya Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 4 Yaralı

Kütahya
'nın Domaniç
ilçesi yakınlarında şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Kaza, İnegöl-Domaniç karayolu Durabey Köyü yakınlarında meydana geldi. Domaniç istikametine giden Hanife
Bahadır yönetimindeki 16 AC 7754 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Taklalar atarak ağaca çarpıp duran otomobilde sürücü Hanife Bahadır, eşi Ahmet Bahadır
ile çocukları Tunahan ve Alihan yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Tavşanlı
Doç. Dr. Mustafa Kalemli
Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Hanife,Domaniç,Kütahya
10 Kasım 2018 Cumartesi 20:56