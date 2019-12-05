Haberler » Güncel » Kütahya otomobilin motor ve hoparlöründen 120 gram uyuşturucu çıktı - Haber

Kütahya otomobilin motor ve hoparlöründen 120 gram uyuşturucu çıktı

Otomobilin motor ve hoparlöründen 120 gram uyuşturucu çıktıKütahya'nın Tavşanlı ilçesinde polis ekiplerince durdurulan bir otomobilde 120 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

05.12.2019 17:25 | Son Güncelleme: 05.12.2019 17:27
Otomobilin motor ve hoparlöründen 120 gram uyuşturucu çıktı
'nın ilçesinde polis ekiplerince durdurulan bir otomobilde 120 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri Bursa'dan Tavşanlı'ya uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Şüphelilerin bulunduğu otomobil ilçe girişinde polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçtı. Polisle yaşanan kovalamacanın ardından durdurulan araçta yapılan aramada motor ve hoparlör kısımlarına gizlenmiş 120 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirdi. Polis araçta bulunan şüpheliler A.E. ve E.B.'yi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Her iki şüpheli de emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kütahya otomobilin motor ve hoparlöründen 120 gram uyuşturucu çıktı

Tavşanlı, Kütahya, Polis, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

18:10 FETÖ'nün sözde "Gümüşhane il imamı" tutuklandı - Haber
18:07 Mersin Valisi Su, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haber
18:07 Ankara'da, terör propagandasına 3 tutuklama - Haber
18:03 Kıbrıs gazilerine madalya tevcih töreni düzenlendi - Haber
18:03 Vali Deniz, tarihi Kurşunlu Han'da incelemelerde bulundu - Haber
17:48 Son dakika: Fikirtepe'de metrobüsler kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var - Haber
17:16 Kandilli Rasathanesi Müdürü Haluk Özener isyan etmişti! İşte trol ile avlanan balıkçıların kopardığı optik kablolar - Haber
16:52 Ceren Özdemir'in katilini yakalatan esnaf konuştu: Başka insanların ölmemesi için yaptım - Haber
16:30 Bira fabrikasında toz sıkışmasından dolayı patlama: 4 yaralı - Haber
15:53 Eşinin kaynar su dökerek yaktığı kadın, o anları anlattı: Yapma diye yalvardım - Haber
5.12.2019 18:12:22