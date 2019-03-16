Kütahya Otomobilinde Av Tüfeğiyle İntihar Etmek İstedi

Otomobilinde av tüfeğiyle intihar etmek istedi
KÜTAHYA'da park halindeki otomobilinde av tüfeğiyle intihar etmek isteyen Halil Aydoğmuş (41) ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kütahya Belediyesi'nde işçi olarak çalışan evli Halil Aydoğmuş, kendisine ait 43 AL 400 plakalı otomobille Yunus Emre Mahallesi Kozluca sokak park halinde durduğu sırada av tüfeğiyle intihar etmek için göğsüne ateş etti. Ağır yaralanan Aydoğmuş, çevredekilerin ihbarıyla gelen ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Kütahya, Aydoğmuş, Güncel
Kaynak: DHA