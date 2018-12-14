Kütahya Otomobilinde Uyuşturucu Bulunan Sürücü Gözaltında

Otomobilinde uyuşturucu bulunan sürücü gözaltında Kütahya
'da polis ekipleri, otomobilinde 200 gram bonzai maddesi bulunan H.G.'yi gözaltına aldı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubesi ekiplerince yapılan ortak operasyonda, Eskişehir
istikametinden gelmekte olan H.G. yönetimindeki 07 BEC 52 plakalı otomobil kent girişinde durduruldu. Araçta yapılan aramada 200 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan H.G. sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Polis,Kütahya
14 Aralık 2018 Cuma 16:34