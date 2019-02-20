Kütahya
polisinden örnek davranış
KÜTAHYA - Emniyet Genel Müdürlüğü
ile Türk Kızılay
'ı tarafından ülke genelinde başlatılan kan bağışı kampanyasına Kütahya'dan tam destek geldi. Kütahya Valisi Dr. Ömer Toraman'ın da destek verdiği kampanyada bir günde 62 ünite kan bağışı alındı. Emniyet Genel Müdürlüğü ile Türk Kızılay'ı tarafından ülke genelinde başlatılan kan bağışı kampanyasına Kütahya'dan tam destek geldi. Kütahya Valisi Dr. Ömer Toraman'ın da destek verdiği kampanyada bir günde 62 ünite kan bağışı alındı. "Hayat Kurtarmak Senin Kanında Var" sloganıyla düzenlenen Türk Kızılayı
'nın kan bağışı kampanyası kapsamında Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü
personeli kan bağışında bulundu. Kan bağışına gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti paylaşan Vali Ömer Toraman, "Kızılay'ımız ülkedeki kan ihtiyacını karşılayan gurur kaynağımız. Dolayısıyla bu tip organizasyonlarla hem kan bağışı bilincini oluşturmaya hem toplumda bu yönde bir farkındalık oluşturmaya gayret gösteriyorlar. Bu katılım da duyarlılığın olduğunun işareti. Milletimiz bu konuda çok hassas" dedi.Kan bağışı çağrısında da bulunan Vali Toraman, "Herkesin belli aralıklarla, kendilerini sağlıklı hissettikleri müddetçe kan bağışında bulunmasını talep ediyor, bugüne kadar verdikleri destekleri devam ettirmelerini arzu ediyoruz. Katılımlarından dolayı emniyet teşkilatımızın mensuplarına ve görevlerini özveriyle yerine getiren Türk Kızılay'ı personeline teşekkür ediyorum" diye konuştu.Kan bağış merkezi müdürü Dr. Mahmut Ulusoy ise kan bağışı konusunda kampanyaya destek veren Kütahya Emniyetine teşekkür etti.
Kızılay,Kütahya
Kaynak: İHA