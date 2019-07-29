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Kütahya Polisten kaçarken attığı çuvaldan Kalaşnikof çıkan şüpheli tutuklandı

Polisten kaçarken attığı çuvaldan Kalaşnikof çıkan şüpheli tutuklandıKütahya'da, silah kaçakçılığı yaptığı öne sürülen, otomobille kaçmaya çalışan Sercan Erbey, yakalandı.

29.07.2019 16:26
Kütahya Polisten kaçarken attığı çuvaldan Kalaşnikof çıkan şüpheli tutuklandı
Polisten kaçarken attığı çuvaldan Kalaşnikof çıkan şüpheli tutuklandı
Kütahya'da, silah kaçakçılığı yaptığı öne sürülen, otomobille kaçmaya çalışan Sercan Erbey, yakalandı. Kovalamaca sırasında attığı çuvaldan Kalaşnikof silah çıkan Erbey, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları araştırmada Sercan Erbey'in ruhsatsız silah ticareti yaptığını tespit etti. Polis, Erbey'in kullandığı 43 RL 986 plakalı otomobili takibe aldı. Dumlupınar Mahallesi'nde polisin 'Dur' ihtarına uymayan Sercan Erbey, Taberi Sokak üzerinde seyir halindeyken otomobilden bir evin bahçesine beyaz çuval atarak kaçtı. Kısa süreli kovalamaca sonucu Erbey, Afyonkarahisar yolu üzerindeki bir sitenin bahçesinde yakalandı. Sercan Erbey'in attığı çuvalda ise Kalaşnikof silah, 2 şarjör ve 36 mermi ele geçirdi.
Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Sercan Erbey, buradaki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kütahya E Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

Kalaşnikof, Kütahya, Güncel

Kaynak: DHA

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