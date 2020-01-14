Kütahya Porselen, Gastonomi Günleri'nde 50. yılını kutladı

Kütahya Porselen, Gastronomi Günleri 2020 programında 50. yılını da konuklarıyla birlikte kutladı.

450 şefin katıldığı Gastronomi Günleri 2020 programı, NG Kurucu Başkanı Nafi Güral, Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Güral ve Şef Rafet İnce'nin toplantı açılış konuşmalarıyla başladı. Toplantıya katılamayan Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli ise bir video kaydıyla konuklara seslendi. Toplantının ardından gastronomi sektörünün duayen isimleri ''Ustaya Saygı'' isimli önemli bir panel gerçekleştirdi ve Kütahya Porselen'in 2020 kreasyonu tanıtıldı.

GÜLDEN GÜRAL: 20 SANİYEDE 12 KİŞİLİK BİR YEMEK TAKIMI ÜRETEBİLİYORUZ

Gülden Güral, toplantı açılış konuşmasında: ''Kütahya Porselen Ailesi olarak 50 yılı geride bıraktık ve yarım asırlık serüvenimize çok hikâyeler sığdırdık. Bu süre içinde hızla gelişen teknolojimiz sayesinde, sadece 20 saniyede 83 parçadan oluşan 12 kişilik bir yemek takımı üretebiliyoruz. Ve bu ürünlerimizi başta Avrupa ülkeleri olmak üzere 72 farklı ülkeye ihraç ediyoruz. Çin'den ülkemize pek çok ithalat yapılırken biz Çin'e ihracat yapıyoruz. Üretimde ve ürün geliştirmede en önem verdiğimiz konu her zaman sağlık. Ürünlerimizin gelişim aşamasından üretim aşamasına uzanan tüm kısımlarında nihai üründe yaptığımız testler ile bünye ve sır uyumunu sürekli kontrol altında tutarak her daim sağlıklı ürünleri pazara sunuyoruz.'' İfadelerini kullandı.

SEMA GÜRAL SÜRMELİ: KOLEKSİYONLARIMIZI SİZLERLE BULUŞTURMANIN HEYECANINI YAŞIYORUZ

Toplantıya katılamayan ve bir video aracılığıyla konuklarına seslenen Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli: ''Tasarım ve üretim aşamasındaki arkadaşlarımla birlikte yeni koleksiyonlarımızı sizlerle buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz. Umut ediyorum ki sizlerin öngörüleriyle sektöre yön verecek olan tasarımlarımızı hep birlikte hayata geçirerek,sizlerin hünerli ellerinizden çıkan lezzetlerle buluşturabiliriz. Bu aşamada emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma ve sizlere sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum'' dedi.

NAFİ GÜRAL: ŞEFLERİMİZ TURİZMDE BAŞARININ ANAHTARI

NG Kurucu Başkanı Nafi Güral, gastronomi profesyonellerine bir jest yaparak, açılış konuşmasını şef üniformasıyla gerçekleştirdi. Güral konuşmasında: ''Biz bu üniformaları bir değer olarak kabul ediyoruz. Burada sektörün önde gelen insanları var. Hem üretenleri hem satanları hem de kullananları. Üretenler olarak biz, çok sayıda arkadaşımla çalışıyoruz. Onlar bütün güzellikleri yaratıyorlar ve bu güzellikleri sizlere sunuyorlar. Ürünlerimizi yapan çalışma arkadaşlarımız, kendi evlerine gösterdikleri özeni işlerine gösteriyorlar ve bu başarıların elde edilmesinde çok önemli hizmetleri oluyor. Ne kadar çok ve güzel şeyler üretirseniz üretin bunları satamıyorsanız hiçbir anlamı yok. Bu nedenle bizimle beraber çalışan iş otaklarımıza da teşekkür ediyorum.Tabii bütün bu güzelliklerin kullanılması için en önemli güç şeflerimizdir. Turizmde de başarının anahtarı sizlersiniz'' dedi.

Executive Şef Rafet İnce ise konuşmasında porselende sağlığın ve tasarımın önemine değindi.

2020 GASTRONOMİ TRENDLERİ ''USTAYA SAYGI'' PANELİNDE KONUŞULDU

Bu yıl ki Gastronomi Günleri programında ''Ustaya Saygı'' başlıklı bir panel düzenlendi. Panele gastronomi sektöründe önemli işlere imza atan: Araştırmacı ve Yazar Vedat Başaran, Araştırmacı ve Yazar Nevin Halıcı, Hünkâr Lokantası Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Ügümü, Karaköy Güllüoğlu Baklavaları Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Güllü, Swissotel The Bosphorus İstanbul Executive Şefi Ali Ronay, Frankie Restaurant Executive Şefi Melih Demirel ve Spago İstanbul Executive Şefi Cihan Kıpçak konuşmacı olarak katıldı. Moderatörlüğünü Vedat Başaran'ın üstlendiği panelde, geleneksel Türk mutfağı ve yeni nesil gastronomi trendleri hakkında konuşuldu. Panelin ardından NG Kurucu Başkanı Nafi Güral panelistlere teşekkür ederek, plaketlerini sundu.

KÜTAHYA PORSELEN 2020 KREASYONU TANITILDI

Kütahya Porselen, nano ve reaktif ürünleri olmak üzere en yeni koleksiyonlarını sektör profesyonelleriyle buluşturdu. Porselen ürünlerde ilk kez uygulanan bir teknoloji ile üretilen "Galaxy koleksiyonunun" lansmanını ilk kez Gastronomi Günleri'nde gerçekleştiren marka, beğeni topladı. 2019 yılında Desing Turkey'de Üstün Tasarım ödülüne layık görülen, ünlü tasarımcı Kunter Şekercioğlu'nun imzasını taşıyan Ayla ve Kütahya Porselen'in yetenekli tasarımcıları Şenol Duman ile Fatih Özger tarafından tasarlanan Aura koleksiyonu en beğenilen seriler arasında yer aldı.

UNESCO GASTRONOMİ ŞEHRİ AFYON GEZİSİ

Kütahya Porselen, konuk ettiği şefleri; Afyon 'un tarihi güzellikleri ve lezzetleriyle tanıştırdı. İlk olarak tarihi Taşhan Alem-i Çarşısı, Sultan Dîvânî Mevlevîhâne Müzesi, Afyon konakları ve tarihi sokakları, Uzun Çarşı ve Bedesten Çarşısı, Unesco yaratıcı lezzetler şehri Afyonkarahisar'ın lezzet durakları: Salim Usta, Ahçı Bacaksız, Lokum Atölyesi, Sucuk Sarayı, Erkmen Hanımeller Konağı ziyaret edildi.

MUHTEŞEM GALA GECESİ

Gastronomi Günleri'nin gala gecesinde,Afyonkarahisar'ın bilinen bir şehir olduğunu ama şehrin özelliklerinin pek fazla bilinmediğini söyleyen Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz: "Genelde yol üzerinden herkes geçer, geçerken uğradım der ama değerleri çok fazla bilinmez. Ancak Afyonkarahisar gerçekten tarihiyle, kültürüyle, lezzetleriyle, termaliyle birçok şehirden ön plandadır. Kütahya Porselen ailesinin 50. yaşını kutluyorum. Bu başarının devam etmesini diliyor, tüm Kütahya Porselen ailesini tebrik ediyorum" dedi. Gecede bir konuşma yapan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ise Afyonkarahisar'ın UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na katılması süreci hakkında bilgi verdi. Başarılı iş ortaklarının ödüllendirildiği gala gecesinde, Türkiye ve bölge ciro ödülleri sahiplerine takdim edildi. Geçen yıl Kütahya Porselen ile Chef Taste Of kataloğuna imza atan şefler ile tasarımcı Kunter Şekercioğlu, Şenol Duman ve Fatih Özger'e Erkan Güral ile Gülden Güral tarafından teşekkür plaketleri sunuldu. Ardından Kütahya Porselen'in 50. yılına özel olarak hazırlanan ve büyük bir porselen üretim fırını görünümünde tasarlanan pasta konuklarla birlikte kesildi. Bol ödüllü ve eğlenceli gala gecesinin sonunda, sanatçı Bülent Serttaş'ın muhteşem yorumuyla konuklar müzik ziyafeti yaşadılar.