Kütahya Ramazan Bayramı'nı yerel sanatçıların konseriyle geçirdiler

Ramazan Bayramı'nı yerel sanatçıların konseriyle geçirdilerKÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, Ramazan Bayramı süresince yerel sanatçılar balkonlarından konser verirken, sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinde bulunanlar ise pencere balkonlarından müziklere eşlik ederek eğlendi.

27.05.2020 15:57 | Son Güncelleme: 27.05.2020 16:04
Ramazan Bayramı'nı yerel sanatçıların konseriyle geçirdiler
KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, Ramazan Bayramı süresince yerel sanatçılar balkonlarından konser verirken, sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinde bulunanlar ise pencere balkonlarından müziklere eşlik ederek eğlendi.
Tavşanlı ilçesine bağlı Bağlık Mahallesinde yerel sanatçılar Ramazan Bayramı nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağını eğlenceli hale getirmek için balkonlarından konserler düzenledi. İnternet üzerinden de canlı yayınlanan konserde, yerel sanatçılar yöreye özgü müzikleri seslendirirken, sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinde bulunanlar ise şarkı ve türkülere evlerinin penceresinden ya da balkonlardan eşlik etti.
Bağlık Mahalle Muhtarı Ali Ataş, mahalleden bu konuda talepler gelmesi üzerine harekete geçtiklerini belirterek, 'Mahallemizde yöresel sanatçılarımız var ve mahalle sakinlerimiz de bu sanatçılarımızdan moral amaçlı canlı müzik talebinde bulundu. Biz de kaymakamımız Yüksel Kara'ya talepte bulunduk. Sağ olsunlar olumlu baktılar. Biz de sadece mahalle sakinleri olarak değil, herkese açık Bağlık Mahallesi sosyal medya sayfası üzerinde canlı yayın yaptık. Bayram sonuna kadar belli saatlerde canlı müzik programı gerçekleştirdik' dedi.
Mahalle sakinlerinden İsmail Toker, yerel sanatçıların konserleri sayesinde çok güzel bir bayram geçirdiklerini ifade ederek, 'Koronavirüs salgını süresince halkın üstündeki karamsarlığın Bayramda üzerlerinden atmaları için mahalle canlı müzik programı isteğinde bulunduk. Güzel de bir program oldu. Herkes sosyal mesafeye dikkat ederek balkonlarından yöre müziklerine eşlik etti' diye konuştu.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
Kütahya Ramazan Bayramı’nı yerel sanatçıların konseriyle geçirdiler

Kaynak: DHA

Etiketler: Ramazan Bayramı, Tavşanlı, Güncel, Haber

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