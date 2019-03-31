Kütahya Seçim Sonuçları: 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları Son Dakika

Türkiye'nin gözü kulağı 31 Mart Yerel Seçim sonuçlarında. Bugün Kütahya için sandığa giden vatandaşlar, Kütahya Belediye Başkanı'nı belirlemek için oy kullandı. Şimdi ise yerel seçim sonuçları merakla bekleniyor. Son yerel seçimde vatandaşların tercihi AK Parti'den yana olmuştu. Peki, Kütahya seçim sonuçlarına göre hangi aday ne kadar oy aldı? Kütahya'da kim önde? Kütahya seçim sonuçları, yerel seçim sonuçları, adayların oy durumlarını merak ediyorsanız işte detaylar…

KÜTAHYA 2019 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

31 Mart Yerel Seçimi'nde Kütahya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için AK Parti'den Ahmet Sami Kutlu, MHP'den Alim Işık, Millet İttifakı adına ise CHP'den Eyüp Kahveci gösterildi. DSP adına Osman Çelik ve SP adına Ömer Faruk Evren, Kütahya Belediye Başkanlığı için aday olmuşlardı.

KÜTAHYA İLİ İLÇELERE GÖRE YEREL SEÇİM SONUÇLARI

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KÜTAHYA 2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

2014 Yerel Seçim sonuçlarına bakıldığı zaman Kütahya'da seçmenlerin tercihlerinin şu şekilde şekillendiğini görüyoruz:

Kütahya'da 2014 Yerel Seçimlerde AK Parti adına Kamil Saraçoğlu, MHP adına Alim Işık aday olmuştu. Seçim sonuçlarına göre AK Parti % 48,95 oy oranı ile Kütahya Belediye Başkanlığı'nı kazandı. MHP ise % 46,15 oy oranı ile ikinci sırada yer aldı. SP'den İsmail Tunca % 2,43 oy oranı ile 3. sırada yer aldı.