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Kütahya Şehir Hastanesi inşaatı hızla devam ediyor

Kütahya Şehir Hastanesi inşaatı hızla devam ediyor 350 işçi, Korona virüs salgınına karşı maske ve eldiven kullanarak çalışıyor 2022 yılında tamamlanması öngörülen hastane inşaatının, bodrum ve birinci katları tamamlandı Kütahya Şehir Hastanesi'nin inşaatı, Korona virüs (Covid-19) salgınına...

15.04.2020 11:04 | Son Güncelleme: 15.04.2020 11:05
Kütahya Şehir Hastanesi inşaatı hızla devam ediyor
350 işçi, Korona virüs salgınına karşı maske ve eldiven kullanarak çalışıyor
2022 yılında tamamlanması öngörülen hastane inşaatının, bodrum ve birinci katları tamamlandı
KÜTAHYA - Kütahya Şehir Hastanesi'nin inşaatı, Korona virüs (Covid-19) salgınına rağmen hızla devam ediyor.
Evliya Çelebi Mahallesi'nde yapılmakta olan 500 yatak kapasiteli hastanenin 538 milyon TL'ye mal olacağı öğrenildi. 2022 yılında tamamlanması öngörülen hastane inşaatının, bodrum ve birinci katlarının tamamlandığı görülüyor.
Toplam 150 bin metrekarelik alan üzerine yapılmakta olan Şehir Hastanesi'nde odaların 159'u tek, 136'sı çift kişilik çift kişilik olacak. Şehir Hastanesi'nde her branştan 152 polikliniğin, fizik tedavi ve rehabilitasyonda ise 20 polikliniğin hizmet vermesi planlanıyor. Kütahya Şehir Hastanesi, 15 ameliyathanesi, 79 yoğun bakım yatağı, 13 diyaliz, 14 kemoterapi koltuğu ile hizmet verecek.
İnşaat alanında 350 işçinin Korona virüs salgınına karşı maske ve eldiven kullanarak çalışmalarına devam ettikleri belirtildi. Kütahya Şehir Hastanesi inşaatı hızla devam ediyor

Kaynak: İHA

Etiketler: Şehir Hastanesi, Kütahya, İşçi, Sağlık
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Haberler ›› Sağlık ››Kütahya Şehir Hastanesi inşaatı hızla devam ediyor - Haberler

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