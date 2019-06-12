KÜTAHYA ŞEHİT ÜÇKAN'IN CENAZESİ KÜTAHYA'YA GETİRİLDİ

Tunceli
'nin Karşılar köyü kırsalında PKK
'lı teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Uzman Erbaş Emre Üçkan'ın (26) cenazesi, Elazığ
'daki törenin ardından Hava Kuvvetlerine ait uçak ile Kütahya
Zafer Havalimanına getirildi. Havalimanındaki karşılamaya Kütahya Valisi Dr. Ömer Toraman, Hava Er Eğitim Tugay Komutanı Hava Piyade
Tuğgeneral Necati Gündüz, Kütahya Emniyet Müdürü Hasan Çevik
, Jandarma
Alay Komutan vekili Yarbay Kamil Çelik
, ilçe kaymakamları, daire müdürleri katıldı. Şehit Üçkan'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, araçla memleketi Kütahya'nın Simav
ilçesine uğurlandı.
Kaynak: DHATunceli
, Kütahya
, Güncel