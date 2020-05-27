KÜTAHYA Sokak köpeğini tabancayla öldürdü, kovalamaca sonucu yakalandı

Sokak köpeğini tabancayla öldürdü, kovalamaca sonucu yakalandıKÜTAHYA'da otomobilden sokak köpeğine ateş ederek öldüren şüpheli M.A.Y. ve aynı araçta bulunan 3 arkadaşı, polisin kovalamacası sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

27.05.2020 13:20 | Son Güncelleme: 27.05.2020 13:24
Sokak köpeğini tabancayla öldürdü, kovalamaca sonucu yakalandı
KÜTAHYA'da otomobilden sokak köpeğine ateş ederek öldüren şüpheli M.A.Y. ve aynı araçta bulunan 3 arkadaşı, polisin kovalamacası sonucu yakalanarak gözaltına alındı.
Kütahya'da oturan H.D., M.A.Y., U.G. ve H.D. saat 05.00 sıralarında 43 RY 152 plakalı otomobille dolaşmaya çıktı. İddiaya göre otomobil Meydan Mahallesi Hafız Murat Caddesi üzerine geldiğinde araçtaki M.A.Y., tabancayla bir sokak köpeğine ateş ederek olay yerinden kaçtı. Silah seslerini ve yerdeki köpeği görenler durumu polis ekiplerine bildirdi.
TABANCAYI ÇÖPE ATARKAN YAKALANDI
İhbarla harekete geçen polis ekipleri şüphelilerin otomobilini Bekir Avlupınar Caddesi'nde tespit ederek takibe aldı. Polisin dur ihtarına uymayan şüpheliler kaçtı. Yaşanan kovalamacanın ardından önü kesilerek durdurulan araçtaki H.D.,U.G. ve H.D. gözaltına alınırken, yaya olarak kaçan M.A.Y. belindeki tabancayı çöpe atmaya çalıştığı sırada yakalandı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından işlemleri için Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.
Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede sokak köpeğinin telef olduğu tespit edilirken, 7.65 çapında boş bir kovan ele geçirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. KÜTAHYA Sokak köpeğini tabancayla öldürdü, kovalamaca sonucu yakalandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Kütahya, Güncel, Haber

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