20.06.2019 15:58
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KÜTAHYA Sokak ortasında kemer ve sopayla dövdüler

Sokak ortasında kemer ve sopayla dövdülerKütahya'da Y.H. (40) ve K.G. (20), tartıştıkları İ.E.G.?yi (17) sokak ortasında sopa ve kemerle dövdü.

Sokak ortasında kemer ve sopayla dövdüler
Kütahya'da Y.H. (40) ve K.G. (20), tartıştıkları İ.E.G.?yi (17) sokak ortasında sopa ve kemerle dövdü. İhbar üzerine gelen polis ekiplerince 2 şüpheli gözaltına alınırken, ambulansla hastaneye kaldırılan İ.E.G. başına aldığı darbeler nedeniyle travma geçirdiği belirlenerek yoğun bakıma alındı.
Olay, gece 03.00 sıralarında Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. İ.E.G. çıkan tartışmada Y.H.?yi bacağından bıçakla yaraladı. Bunun üzerine Y.H. ve arkadaşı K.G., tartıştıkları İ.E.G.?yi sopa ile belinden çıkardığı kemerle dakikalarda dövdü. Sokak ortasında yaşanan vahşet bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri bacağından yaralanan Y.H. ile dakikalarca dövülen İ.E.G.?yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Şüpheli K.G. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan İ.E.G.?nin yoğun bakımda tutulduğu ve başına aldığı darbeler nedeniyle kafa travması geçirdiği belirtildi. Soruşturma sürüyor.KÜTAHYA Sokak ortasında kemer ve sopayla dövdüler
Kaynak: DHA
Polis, Kütahya, Güncel

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