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Kütahya şüpheli bavuldan elbise ve ayakkabı çıktı

Şüpheli bavuldan elbise ve ayakkabı çıktıKÜTAHYA'da karayolu üzerinde unutulan ve görenlerin 'bomba' şüphelisiyle polise bildirdiği davul fünye ile patlatılırken, içinden elbise ve ayakkabı çıktı.

23.01.2020 16:56 | Son Güncelleme: 23.01.2020 16:59
Şüpheli bavuldan elbise ve ayakkabı çıktı
KÜTAHYA'da karayolu üzerinde unutulan ve görenlerin 'bomba' şüphelisiyle polise bildirdiği davul fünye ile patlatılırken, içinden elbise ve ayakkabı çıktı.
Kütahya-Afyonkarahisar karayolu Hazardinari Kültür Merkezi mevkiindeki yolda davul görenler 'bomba' olduğu şüphesiyle polise ihbarda bulundu. Karayolunu trafiğe kapatan polis ekipleri, çevre güvenliği aldı. Bomba imha uzmanı tarafından fünye ile kontrollü olarak patlatılan bavul içerisinden elbise ve ayakkabı çıktı. Yol yeniden trafiğe açılırken, bavul polis ekiplerince incelemeye alındı.
Kütahya şüpheli bavuldan elbise ve ayakkabı çıktı

Kütahya, Polis, Güncel

Kaynak: DHA


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