KÜTAHYA Tavşanlı'da 2 katlı ahşap ev yandı

Tavşanlı
'da 2 katlı ahşap ev yandı
KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Kuruçay
beldesinde yan bahçede yakılan ateşin sıçraması sonucu 2 katlı ahşap evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle güçlükle söndürüldü. Yangında, ev kullanılmaz hale gelirken önünde bulunan traktör ve otomobil yandı.
Kuruçay beldesinde oturan İsmail Akan'ın bahçesinde yakılan ateşten sıçrayan alevler, Halil İbrahim Taşkın
'ın oturduğu evi tutuşturdu. İki katlı ahşap evde alevler kısa sürede yayılırken, yangını görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Kütahya
'nın yanı sıra, Tavşanlı ilçesinde de itfaiye ekipleri gelerek yangına müdahale etti. Orman İşletmesine ait itfaiye ekipleri de yangın söndürmeye destek verdi. Yangın güçlükle kontrol altına alınarak söndürülürken, ahşap ev kullanılmaz hale geldi. Evin önünde park halinde bulunan traktör ve otomobilde yandı. Yangın çıktığı sırada evinin çatısında anten tamiri yaptığını ifade eden Mehmet Özerdem, yangını görünce hemen itfaiyeye haber verdiğini belirterek, 'Yangın kısa sürede büyüdü, alevleri görünce itfaiyeye haber verdim. Büyük bir yangın atlattık, başka evlere sıçramadan söndürüldü' dedi. Jandarma
ekiplerinin yangınla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.
Kaynak: DHA
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