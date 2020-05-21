KÜTAHYA Tavşanlı'da karantinaya alınan 6 apartmanın ihtiyaçlarını vefa ekipleri karşılıyor

Tavşanlı'da karantinaya alınan 6 apartmanın ihtiyaçlarını vefa ekipleri karşılıyorKÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, koronavirüs vakaları nedeniyle karantinaya alınan 6 apartmandaki 60 kişinin ihtiyaçları, Vefa Sosyal Destek Grupları'nca karşılanıyor.

21.05.2020 18:21 | Son Güncelleme: 21.05.2020 18:26
Tavşanlı'da karantinaya alınan 6 apartmanın ihtiyaçlarını vefa ekipleri karşılıyor
KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, koronavirüs vakaları nedeniyle karantinaya alınan 6 apartmandaki 60 kişinin ihtiyaçları, Vefa Sosyal Destek Grupları'nca karşılanıyor. Aynı apartmanlarda yaşayan 12 kişinin tedavisi ise hastanede sürüyor.
Tavşanlı ilçesine bağlı Hanımçeşme Mahallesi'nde 12 kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine 6 apartmanda yaşayan 60 kişi, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı.
Apartmanların önlerine güvenlik şeridi çekildi. Giriş çıkışlara kapatıldı. Apartmanlarda yaşayanların tüm ihtiyaçları, Tavşanlığı Kaymakamlığı'nca koordine edilen Vefa Sosyal Destek Grupları'nca karşılanıyor.
SOSYAL MESAFEYİ İHLAL VAKALARI ARTTIRDI
Apartmanlarda yaşayanların sosyal mesafe kuralına uymayıp mescit, oda, kulüp, yurt gibi yerlerde toplanması sonucu vakaların arttığı tespit edilirken, İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin filyasyon çalışmaları sürüyor. KÜTAHYA Tavşanlı’da karantinaya alınan 6 apartmanın ihtiyaçlarını vefa ekipleri karşılıyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Tavşanlı, Güncel, Haber

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