KÜTAHYA Tepecik'te 45 kişiye daha koronavirüs testi yapıldı

Tepecik'te 45 kişiye daha koronavirüs testi yapıldıKÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tepecik beldesinde 9 kişinin koronavirüs nedeniyle tedavi altına alınmasının ardından, pozitif vakalardan birinin toplu yenen yemeğinin ardından başka bir akrabasının nişan merasimine katıldığı tespit edildi.

23.06.2020 14:22 | Son Güncelleme: 23.06.2020 14:30
Tepecik'te 45 kişiye daha koronavirüs testi yapıldı
KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tepecik beldesinde 9 kişinin koronavirüs nedeniyle tedavi altına alınmasının ardından, pozitif vakalardan birinin toplu yenen yemeğinin ardından başka bir akrabasının nişan merasimine katıldığı tespit edildi. Sağlık Müdürlüğü ekipleri pozitif vakanın temas etmiş olabileceği 45 kişiye daha Covid-19 testi yaptığı öğrenildi.
Tavşanlı ilçesine bağlı Tepecik beldesinde bir süre önce nişanlanan çiftten, kız tarafı düğün alışverişi için Manisa'dan beldeye geldi. Kız isteme merasimi olarak bilinen yemeğin iki aile arasında düğün öncesi alışveriş amacıyla düzenlenen yemek olduğu anlaşıldı. Gece hep birlikte yenen yemeğin ardından sabah belirtiler görülmesi üzerine yemeğe katılanlara Covid-19 testi yapıldı. İki aileden 9 kişinin koronavirüs taşıdığı tespit edildi. İlçe Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibince yapılan araştırmada merasime katılanların 6 farklı binada oturduğu tespit edildi. Testleri pozitif çıkanlar bazılarının hastanede tedaviye alındığı, ağır belirtiler görülmeyenlerin ise misafir evinde izole edildi.
YEMEKTEN SONRA NİŞANA KATILMIŞ
Nişanlı çiftin yemeğine katılan ve testi pozitif çıkan bir kadının, aynı gece başka bir akrabasının nişan merasimine katıldığı ortaya çıktı. Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibinde yapılan incelemenin ardından nişan merasimine katılan ve testi pozitif çıkan kadının temas etmiş olabileceği değerlendirilen 45 kişi belirlendi. Sağlık ekiplerince 45 kişiye de tedbir amacıyla Covid-19 testi yapıldığı öğrenildi. Sonuçların bugün belli olacağı ve pozitif vaka çıkması durumunda yeni karantinalar uygulanabileceği kaydedildi.
'İLÇE SAKİNLERİ TEDİRGİN'
Tepecik Belde Belediye Başkanı Ahmet Tekin, ilçe sakinlerinin tedirgin olduğunu ifade ederek, "Belde sakinlerimizin akrabalarıyla toplu şekilde yemekte bir araya gelmelerinden kaynaklanan, istemeden de olsa Covid-19 vakasına rastlandı. Ailelerimizi tabi ki aile içi olduğundan dolayı birkaç kişide bu vakaya rastlanınca kiminle görüştün, tanıştın diyerek 10-15 kişiye vardı. Şuanda testler yapıldı ve yapılmaya devam ediliyor. İlçe sağlık kuruluşumuz bununla ilgili gerekli tedbirleri aldı. Kaymakamlık ve emniyet güçleri kısmı kısıtlama ile evleri karantinaya aldı. Belediye olarak da dezenfektan çalışmalarına devam ediliyor. Halkımızın sosyal mesafe ve sağlık bakanlığımız tarafından yapılan açıklamalara uymaları çok önemli. İnşallah bu vakadan yakın zamanda kurtulmamızı ve vatandaşlarımızın sağlıklı şekilde evlerine dönmelerini temenni ediyorum" dedi. KÜTAHYA Tepecik’te 45 kişiye daha koronavirüs testi yapıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Tavşanlı, Tepecik, Manisa, Güncel, Haber

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