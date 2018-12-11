Kütahya Üniversite Tanıtım ve Tercih Günleri Etkinliği

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
(DPÜ) UNILOOK Türkiye/ Kütahya Üniversite Tanıtım ve Tercih Günleri Etkinliğine katıldı.
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Müşavirliği, önemli üniversite tanıtım organizasyonlarından biri olan UNILOOK Türkiye/ Kütahya Üniversite Tanıtım ve Tercih Günleri Etkinliğine katıldı.
Ayrıca fuara özel, vakıf ve devlet üniversitesi olmak üzere birçok üniversite yer aldı. Etkinlikte tanıtım ekibi Dumlupınar Üniversitesini Kütahyalı gençlere anlattı.(EFE
) - KÜTAHYA
11 Aralık 2018 Salı 11:59