11 Aralık 2018, 11:59
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Kütahya Üniversite Tanıtım ve Tercih Günleri Etkinliği

Kütahya Üniversite Tanıtım ve Tercih Günleri Etkinliği

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) UNILOOK Türkiye/ Kütahya Üniversite Tanıtım ve Tercih Günleri Etkinliğine katıldı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) UNILOOK Türkiye/ Kütahya Üniversite Tanıtım ve Tercih Günleri Etkinliğine katıldı.

Üniversite Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, önemli üniversite tanıtım organizasyonlarından biri olan UNILOOK Türkiye/ Kütahya Üniversite Tanıtım ve Tercih Günleri Etkinliğine katıldı.

Ayrıca fuara özel, vakıf ve devlet üniversitesi olmak üzere birçok üniversite yer aldı. Etkinlikte tanıtım ekibi Dumlupınar Üniversitesini Kütahyalı gençlere anlattı.(EFE) - KÜTAHYA
11 Aralık 2018 Salı 11:59