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Kütahya Valiliğinden askeri birliklerdeki gıda zehirlenmesi şüphesine ilişkin açıklama Açıklaması

Kütahya'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 74 askerin tükettiği yemeklerin sağlığa uygun olduğu bildirildi.

31.12.2019 23:48 | Son Güncelleme: 31.12.2019 23:48 Kütahya Valiliğinden askeri birliklerdeki gıda zehirlenmesi şüphesine ilişkin açıklama Açıklaması
'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 74 askerin tükettiği yemeklerin sağlığa uygun olduğu bildirildi.
Kütahya Valiliğinden yapılan açıklamada, 23 Aralık'ta Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı ve İl Komutanlığına bağlı birliklerden 74 askerin bulantı, kusma, halsizlik ve ishal şikayetleriyle Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne müracaat ettiği hatırlatıldı.
Başvuruların ardından denetim ekipleri tarafından komutanlığa bağlı yemekhanenin, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu çerçevesinde denetlendiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İşletmenin mevzuata uygun olduğu ayrıca asgari teknik ve hijyen şartlarının da uygun olduğu tespit edilmiştir. Aynı gün İl Jandarma Komutanlığının da yemek sunum bölümü denetlenmiş olup, asgari teknik ve hijyen şartlarının uygun olduğu tespit edilmiştir.
Tüketilen gıdaların Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Tebliği'ne uygun olup olmadığını tespit etmek amacıyla öğlen tüketilen bahse konu yemeklerden ayrılan numuneler Eskişehir İl Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğüne soğuk zincirle sevk edilmiştir. Yapılan muayene ve analiz sonucunda tüketilen yemeklerde sorun olmadığı, Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Tebliği'ne uygun olduğu tespit edilmiştir."

Jandarma, Kütahya, Güncel

Kaynak: AA

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