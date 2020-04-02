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Kütahya Valiliğinden "Evde kal" çağrılarına uyan vatandaşlara teşekkür

Kütahya'nın, koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili düşük vaka sayısıyla mart ayını geride bıraktığı bildirildi.

02.04.2020 12:36 | Son Güncelleme: 02.04.2020 12:36
Kütahya Valiliğinden
Kütahya 'nın, koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili düşük vaka sayısıyla mart ayını geride bıraktığı bildirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgını sürecinde "Evde kal" çağrılarına ve önlemlere uyulmasında gösterilen destekten dolayı Kütahya'daki vatandaşlara teşekkür edildi.
Nisan ayı süresince de vatandaşlardan destek beklendiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere, bütün kamu kurum ve kuruluşlarımızın, yerel yönetimlerimizin ve sivil toplum örgütlerimizin fedakar çalışanlarına teşekkür ediyoruz.
Uzmanların çağrısına ve devletimizin almış olduğu tedbirlere riayet ederek, nisan ayında da evde kalmaya, sosyal izolasyona, bulunduğumuz şehirden, kasabadan, köyden ayrılmamaya, seyahate çıkmamaya gayret gösterelim. Aksi takdirde hem kendi sağlığınızı hem de sevdiklerinizin sağlığını ciddi olarak tehlikeye atmış olursunuz. İhtiyaç duyduğunuz her anda bizler yanınızda olmaya devam edeceğiz."
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Kaynak: AA

Etiketler: Kütahya, Güncel
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