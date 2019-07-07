07.07.2019 21:40
Haberler» Güncel» Haber

Kütahya Valisi'nden fabrikadaki patlamayla ilgili açıklama

Kütahya Valisi

Kütahya Valisi Ömer Toraman, gübre fabrikasında meydana gelen patlamanın bacada biriken gaz sıkışmasından kaynaklandığını, olayda ölen ya da yaralanan olmadığını, incelemelerin sürdüğünü açıkladı.

Kütahya Valisi Ömer Toraman, gübre fabrikasında meydana gelen patlamanın bacada biriken gaz sıkışmasından kaynaklandığını, olayda ölen ya da yaralanan olmadığını, incelemelerin sürdüğünü açıkladı. Kütahya Valisi Ömer Toraman, gübre üretimi yapılan fabrikada meydana gelen patlamayla ilgili açıklama yaptı. Vali Toraman, "Patlama gübre üretimi yapılan fabrikada bacada biriken gazın sıkışma sonucu meydana geldi. Büyük bir gürültü ve duman bulutu oluştu. Olayda can kaybı ya da yaralanan olmaması sevindirici. Fabrikada kimyasal sızıntı olup olmadığını ekipler araştırdı. Sızıntı olmadığı belirlendi. Fabrikada maddi hasar oluştu. Olay yerinde inceleme sürüyor" dedi.
(İHA)
Kaynak: İHA
Kütahya, Güncel

Son Dakika Haberleri
23:08   Şişli'de trafikte tartıştıkları sürücüye tekme tokat saldırdılar
23:05   Azot fabrikasında patlama (3)
23:05   Adıyaman'da taciz kavgası: 3 yaralı, 3 gözaltı
23:05   Bakan Kasapoğlu'ndan milli okçulara tebrik
23:04   Bakan Kasapoğlu'ndan milli okçulara tebrik
23:03   Traktör kazası: 2 ölü, 1 yaralı
23:03   Şişli'de trafikte tartıştıkları sürücüye tekme tokat saldırdılar