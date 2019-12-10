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Kütahya Valisi Ömer Toraman, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Kütahya Valisi Ömer Toraman, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

10.12.2019 10:32 | Son Güncelleme: 10.12.2019 10:34
Valisi Ömer Toraman, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA muhabirlerinin ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen Toraman, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorisinde 3 fotoğraf için oy kullandı.
Vali Toraman, "haber" kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün " Şehitleri Anısına", "yaşam" kategorisinde, Cem Genco'nun "Luceyn'in 'de Gülüyor", "spor" kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğrafını oyladı.
AA'nın "Yılın Fotoğrafları" yarışmasını beğendiğini ifade eden Toraman, "Çok güzel ve anlamlı fotoğrafları seçmek için karar vermek zor. Anadolu Ajansı muhabirlerini çektiği fotoğraflar konusunda çok başarılı buluyorum. Anadolu Ajansı aynı zaman da çektiği fotoğraflarla Kütahya'nın güzelliklerinin tanıtımına da büyük katkı sağlıyorlar. Çektikleri fotoğraflarla ilimizin ve Türkiye'nin adını dünyaya duyuran AA muhabirlerini tebrik ediyorum." dedi.
Kütahya Valisi Ömer Toraman, AA'nın

Mustafa Yalçın, Sarıkamış, Türkiye, Kütahya, Güncel

Kaynak: AA


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