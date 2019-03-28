Kütahya Valisi Ömer Toraman'dan Şehit Ailesine Ziyaret

Kütahya
Valisi Dr. Ömer Toraman, 1994 yılında Hakkari
'de teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Jandarma
Er Cafer Mavi'nin ailesine ziyaret gerçekleştirdi. Altıntaş
ilçesinde yaşayan şehit ailesini ziyaret eden Vali Dr. Ömer Toraman'a Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade
Tuğgeneral Necati Gündüz, Altıntaş
Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu ile ilçe protokolü üyeleri eşlik etti.
Şehit Jandarma
Er Cafer Mavi'nin babası Hasan Mavi ile bir araya gelen Vali Dr. Ömer Toraman, her fırsatta ziyaret etmeye çalıştığı şehit ailelerinin birer emanet olduğunu, devletin her zaman yanlarında yer aldığını söyledi.
Ziyaret sonunda Şehit Jandarma
Er Cafer Mavi için dualar okundu. - KÜTAHYA
Yaşam
Kaynak: İHA