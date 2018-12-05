Kütahya Valisi Ömer Toraman Emet İlçesini Ziyaret Etti

Kütahya
Valisi Dr. Ömer Toraman
iadeiziyaretler ve ilçeleri tanıma kapsamında başladığı ilçe ziyaretlerine Kütahya'nın Emet
ilçesi ile devam etti.
Protokol ve Daire Müdürleri ile tek tek tanışan Vali Toraman, daha sonra Kaymakamlık
Makamına geçti ve Kaymakam Hasan Çiçek
' ten ilçenin genel durumu, eğitim, sağlık, ekonomik, nüfus, ulaşım ve asayiş konularında, yürütülen projeler ve çalışmalar hakkında geniş kapsamlı brifing aldı.
Daha sonra Belediye Başkanı Mustafa Koca
'yı makamında ziyaret eden Vali Toraman'a Başkan Koca tarafından ilçe sorunları ve devam eden çalışmalar hakkında bilgiler verildi. Vali Toraman'a Başkan Koca tarafından çini tabak hediye edildi.
Emet Bor İşletmesi Üretim Tesislerinde incelemelerde bulunan Vali Toraman'a, Emet Bor İşletme Müdürü Osman Zengin
tarafından geniş kapsamlı brifing verildi. Üretim sahasında incelemelerde bulunan Vali Toraman'a, üretim aşama ve çeşitleri hakkında bilgiler verildi.(YD-EFE) - KÜTAHYA
Hasan Çiçek,Ömer Toraman,Kütahya,Emet
05 Aralık 2018 Çarşamba 15:20