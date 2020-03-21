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KÜTAHYA Vatandaşın alkışına sağlık ekipleri polislerle birlikte karşılık verdi

Vatandaşın alkışına sağlık ekipleri polislerle birlikte karşılık verdiKÜTAHYA'da koronavirüs salgınında büyük risk altına olmalarına rağmen aralıksız çalışan sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarına çıkan vatandaşlar üçüncü günde alkışlarıyla destek verdi.

21.03.2020 23:28 | Son Güncelleme: 21.03.2020 23:29
Vatandaşın alkışına sağlık ekipleri polislerle birlikte karşılık verdi
KÜTAHYA'da koronavirüs salgınında büyük risk altına olmalarına rağmen aralıksız çalışan sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarına çıkan vatandaşlar üçüncü günde alkışlarıyla destek verdi. Bölgede bulunan 112 sağlık ekipleri de desteğe karşılık vererek teşekkür etti.
Kütahya 'da sağlık çalışanlarına destek eylemi üçüncü ve son gününde yoğun katlımla yapıldı. Evlerinin balkonlarına çıkanlar, koronavirüsü salgınında risk altına olmalarına rağmen 24 saat aralıksız görev yapan sağlık çalışanlarını saatler 21.00'i gösterdiğinde 1 dakika boyunca alkışlayıp destek verdi. Vatandaşların destek eylemine Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde bulunan polis ekipleri de araçlarından inerek destek verip alkış tuttu.
SAĞLIK ÇALIŞANLARI KARŞILIK VERDİ
Erdoğan Atasoy Caddesi üzerinde vatandaşların bir dakikalık alkışlı destek eylemi sonrası Kütahya 112 Acil Servis Başhekimliği ekipleri ambulansların tepe lambalarını yakıp teşekkür ederek karşılık verdi.
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KÜTAHYA Vatandaşın alkışına sağlık ekipleri polislerle birlikte karşılık verdi

Kaynak: DHA

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KÜTAHYA Vatandaşın alkışına sağlık ekipleri polislerle birlikte karşılık verdi
Etiketler : Kütahya, Güncel

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