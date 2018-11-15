Kütahya ve Afyonkarahisar Protokolü Dumlupınar'da

15 Kasım 2018 Perşembe 11:11



15 Kasım 2018 Perşembe 11:11

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Kütahya Orman Bölge Müdürü Adnan Kayım, Afyonkarahisar Tarım ve Orman Bakanlığı Bölge Müdürü Nevzat Alğan ve Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu istişare toplantısında bir araya geldi.Dumlupınar Şehitliği'nde gerçekleştirilen toplantıya, Kütahya Orman işletme Müdürü Ali Rıza Erdem, Kütahya Orman İşletme Odun Dışı Ürünler Şube Müdürü Cihan Köse, Afyonkarahisar Milli Park Müdürü Mine Eroğul, Dumlupınar İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Çelik, Dumlupınar İlçe Emniyet Amiri İbrahim Kurt, Dumlupınar İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Fırat Altıntaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Şehirli ve Ak Parti İlçe Başkanı Murat Arıburnu katıldı.Toplantının ana gündem maddesi Dumlupınar'ın tanıtımı ve gelişimi için yapılabilecek çalışmalar olurken, bu çalışmaların kurumlar arası işbirlikçi çalışma ile yapılması konusunda fikir birliğine varıldı.Heyet toplantıdan sonra Dumlupınar Lisesi'ni ziyaret etti. Kütahya Orman Bölge Müdürü Adnan Kayım ve Afyonkarahisar Tarım ve Orman Bakanlığı Bölge Müdürü Nevzat Alğan, lise bahçesinin fiziki koşullarının iyileştirilmesi için gerekli çevre düzenlemelerinin bizzat kurumları tarafından yapılacağını ve kısa zaman içerisinde öğrencilere bu alanı hediye edeceklerini söylediler.Lise ziyaretinden sonra Gazi İlkokulu'na geçen heyet, ana sınıfı öğrencilerine kırtasiye malzemeleri hediye ederek okuldan ayrıldılar.(YD-EFE) - KÜTAHYA