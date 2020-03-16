Kütahya ve Balıkesir'de kar yağışı ulaşımda aksamalara yol açıyor
Kütahya ile Balıkesir'de etkili kar yağışı ve sis ulaşımı aksatıyor.
16.03.2020 17:43 | Son Güncelleme: 16.03.2020 17:44
Kütahya ile Balıkesir 'de etkili kar yağışı ve sis ulaşımı aksatıyor.Kütahya'nın Domaniç ile Bursa 'nın İnegöl ilçeleri arasındaki kara yolunda kar yağışı ve sis ulaşımda zaman zaman aksamalara yol açıyor.Karayolları ekipleri, iş makineleriyle kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapıyor.Trafik ekipleri de sürücüleri buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.Balıkesir'de Kazdağları'nda sabahın erken saatlerde başlayan kar yağışı, Edremit ve Havran ilçelerinin yüksek kesimlerinde ulaşımı olumsuz etkiliyor. Karayolları ekipleri, Hanlar ve Kapanca mevkilerinde mahsur kalan kamyon, otobüs, hafif ticari araç ve otomobiller için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Kütahya ve Balıkesir'de kar yağışı ulaşımda aksamalara yol açıyor
Manşet
Haberler
Güncel
Koronavirüs salgınında dünya çapındaki vaka ve ölüm sayısı Çin'i geçti
Güncel
Son Dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle tiyatro, kafe, sinema salonları ve kahvehaneler faaliyete kapatıldı
Güncel
Ürünleri ellerinde kalan koronavirüs stokçuları büyük zarar etti
Güncel
Isparta'da 180 kişilik umre kafilesi karantinaya alındı
Güncel
Koronavirüs nedeniyle İspanya'da bir antrenör hayatını kaybetti
Güncel
Son dakika: Koronavirüs salgını piyasaları vurdu! Dolar kuru 6.40'ı aştı
Güncel
Diyanet İşleri Başkanı "Toplanıp camiye gidenlere ne yapılacak?" sorusuna cevap verdi
Güncel
Uzman isim canlı yayında merak edilen soruya yanıt verdi: Türkiye'de vaka sayısı artar mı?