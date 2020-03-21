Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Kütahya'ya gelen 33 göçmen, sağlık kontrolünden geçirildi - Haberler

Kütahya'ya gelen 33 göçmen, sağlık kontrolünden geçirildi

YUNANİSTAN'a geçmek için bekledikleri sınırdan, kendi istekleriyle Kütahya'ya dönen 7'si çocuk 33 göçmen, sağlık kontrolünden geçirildi.

21.03.2020 11:31 | Son Güncelleme: 21.03.2020 11:31
Kütahya'ya gelen 33 göçmen, sağlık kontrolünden geçirildi

YUNANİSTAN'a geçmek için bekledikleri sınırdan, kendi istekleriyle Kütahya 'ya dönen 7'si çocuk 33 göçmen, sağlık kontrolünden geçirildi. Göçmenler daha sonra İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

Avrupa ülkelerine gitmek için Edirne'de Yunanistan sınırında bekleyen 7'si çocuk 33 göçmen, otobüsle Kütahya'ya döndü. Otobüs, polis tarafından kent girişinde durduruldu. Afganistan, Fas ve Suriye uyruklu olan göçmenlere maske dağıtıldı. Ardından özel kıyafetli sağlık ekiplerince sağlık kontrolünden geçirilen göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.


Kaynak: DHA

Etiketler : Yunanistan, Kütahya, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Rizeli gençten sıra dışı tedbir! Koronavirüs korkusu bunu da yaptırdı Haberler
Rizeli gençten sıra dışı tedbir! Koronavirüs korkusu bunu da yaptırdı
Almanya, sokağa çıkma yasağına hazırlanıyor Haberler
Almanya, sokağa çıkma yasağına hazırlanıyor
Türkiye korona fırsatçılarıyla mücadele ederken Muşlu otel sahibi çağrısıyla gönülleri fethetti Haberler
Türkiye korona fırsatçılarıyla mücadele ederken Muşlu otel sahibi çağrısıyla gönülleri fethetti
Türkiye, evlere kapanmışken İran’da ölü sayısı artıyor! Haberler
Türkiye, evlere kapanmışken İran'da ölü sayısı artıyor!
Koronavirüs tiyatroya yaradı! İzleyen kişi sayısı 9 kat arttı Haberler
Koronavirüs tiyatroya yaradı! İzleyen kişi sayısı 9 kat arttı
Korona nedeniyle emeklilerin bayram ikramiyeleri erken verilecek! İşte ödeme tarihi Haberler
Korona nedeniyle emeklilerin bayram ikramiyeleri erken verilecek! İşte ödeme tarihi
Eşini iple boğarak öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı Haberler
Eşini iple boğarak öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı
Herkes dışarıdan gelecek çekirgelere kilitlenmişken esas tehlike kol geziyor Haberler
Herkes dışarıdan gelecek çekirgelere kilitlenmişken esas tehlike kol geziyor

Son Dakika Güncel Haberleri

Aşık Veysel'in ölümünün 47. yılı - Haber Varto'da işyerleri dezenfekte edildi - Haber Adliyeye sevk edilen hırsızlık şüphelisi: Çek çek Alanya yakışıklı görsün - Haber Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle mangal ve piknik yapılması yasaklandı - Haber EBA'nın şifresi velinin cebine gönderilecek - Haber Son dakika: Toplu asker uğurlama törenleri geçici olarak yasaklandı - Haber Koronavirüs salgınına aldırmayan vatandaşlar, İstanbul'daki sahillere akın etti - Haber Van'da son 2-3 yıldır büyük tahribatlara yol açan çekirge türleri ortaya çıktı - Haber İngiltere'de koronavirüs nedeniyle 33 kişi daha hayatını kaybetti - Haber Emekli Orgeneral Aytaç Yalman, toprağa böyle verildi - Haber Sultanahmet köftecisi, koronavirüs salgını sebebiyle tarihinde ilk kez kapandı - Ekonomi
Loading