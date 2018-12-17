Kütahya'ya Hizmet Etme Arzusundayız"

MHP Kütahya
Belediye Başkanı adayı Alim Işık
, seçildiği takdirde Kütahya'yı Türkiye
'nin tercih edilen, huzurlu, güvenilir ve yatırım yapılabilecek ilk 5 ili arasına sokmayı hedeflediklerini söyledi.
Işık, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhur İttifakı anlaşmasına mümkün olduğunca uyarak seçim döneminde çalışmalarını yürüteceklerini belirtti.
Kütahya'ya hizmet etme arzusuyla aday olduğunu dile getiren Işık, şöyle konuştu:
"Bizim sevdamız Kütahya. Dolayısıyla bu Kütahya'da herkesin katkısını alacak, iktidar muhalefet ya da geçmişte bu şekilde hizmet yarışında bulunmuş olan herkesle bir araya geleceğim. Sonuçta kime nasip olursa 1 Nisan
tarihinden itibaren o arkadaşlarımız da ellerindeki her türlü projenin belediyemize ulaştırılması ve birlikte yeniden bir araya gelerek ortak ya da benzer projelerin birlikte revize edilip Kütahya'mızın hizmetine sunulması konusunda onlara da çağrıda bulunacağım."
Işık, Kütahya'ya hizmet etme arzusuyla bu yarışa katıldıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Kimseyle alıp veremediğimiz olmadı, olmayacak. Emanet bize devredilirse ana hedefimiz, Kütahya'mızı Türkiye'nin tercih edilen, huzurlu, güvenilir ve yatırım yapılabilecek ilk 5 ili arasına sokmak olacaktır. Bunu çok önemsiyoruz. Çünkü Kütahya'nın potansiyeli buna çok müsait. Bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu hazineleri ile birlikte bunu hak ettiği bir il olarak düşünüyoruz. Geçmişte bazı vesilelerle bu gerçekleşmemiş olabilir ama hiçbir zaman gerçekleştirilemeyeceği anlamına gelmez."
MHP İl Başkanı Ferhan Yıldırım da seçim çalışmalarına başladıklarını belirterek, "Çalışmalarımız kapsamında ziyaret ettiğimiz her yerde bizlerle ilgili belediye başkan adayımızla ilgili çok iyi temennilerle karşılaşmaktayız. Cenabı Allah inşallah bizleri mahcup etmez." dedi.
Türkiye,MHP,Kütahya
Kaynak: AA