Haberler» Güncel» Haber

Kütahya'ya Kuruluştan Kurtuluşa Anıtı

Kütahyalı Heykeltraş Mustafa Kemal Altınsoy tarafından tasarlanan 'Kuruluştan Kurtuluşa Anıtı', 30 Ağustos Zafer Bayramı Haftası'nda Kütahya Belediyesi'nin önüne dikilmeye başlandı.

27.08.2019 15:38 Kütahya'ya Kuruluştan Kurtuluşa Anıtı
Kütahyalı Heykeltraş Mustafa Kemal Altınsoy tarafından tasarlanan 'Kuruluştan Kurtuluşa Anıtı', 30 Ağustos Zafer Bayramı Haftası'nda Kütahya Belediyesi'nin önüne dikilmeye başlandı.

Kütahya'nın Kuruluştan Kurtuluşa süreci içindeki tarihsel önemi düşünülerek tasarlanan anıtın tamamı Kütahyalı sanatçı Mustafa Kemal Altınsoy tarafından hayata geçirildi.

Kuruluştan Kurtuluşa Anıtının dikilme çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Heykeltraş Mustafa Kemal Altınsoy'a teşekkür ederek, Kütahya Belediyesinin önüne dikilen Kuruluştan Kurtuluşa Anıtı'nın Kütahya'nın sembollerinden biri olacağını ifade etti.

Anıt üzerindeki ve kaide üzerindeki figürlerin uyumu ve kişilerin benzerlikleri titiz bir çalışma neticesinde konunun uzmanları olan, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyeleri ve akademisyenlerinden oluşan bir onaylama kurulu oluşturularak ve bu kurulun onayı alınarak, asıllarına uygun olarak tamamlandı. (EFE-) - KÜTAHYA

Kütahya Belediyesi, Zafer Haftası, Kütahya, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:12   Eski Başbakanı Binali Yıldırım Tatvan'ı ziyaret etti
16:12   Başkan Cengiz'den Bursa çıkarması
16:12   CHP'li belediyenin işine son verdiği işçi 1 hafta sonunda Ankara'ya ulaştı
16:12   Tarsus belediye başkanı: depolarda fetö yayınları bulduk
16:12   Yavaş'tan "israfla mücadele" genelgesi
16:12   "I·nsan, muhabbeti muhabbet ehlinden o¨gˆrenir"
16:11   Zonguldak araç kiraladı, 2 saat sonra kaza yaptı