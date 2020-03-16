Kütahya'ya mart karı
Kütahya'ya mart karı Kütahya'da aralıklarla yağar kar, il merkezini beyaza bürüdü.
16.03.2020 12:24 | Son Güncelleme: 16.03.2020 12:26
Kütahya 'ya mart karı
KÜTAHYA - Kütahya'da aralıklarla yağar kar, il merkezini beyaza bürüdü. Sabaha karşı başlayan aralıklarla devam eden kar yağışı sonrası şehir, eşsiz bir güzelliğe büründü. Bir anda etkisini artıran kar yağışı sonrası park ve bahçelerde kartpostallık görüntüler oluşturdu. Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 10 santimetreye kadar ulaştığı belirtildi.Meyve ağaçlarının erken çiçek açtığını ve geçen yılda don nedeniyle ürün alınmadığını söyleyen vatandaşlar yine de kar yağışından memnun olduklarını dile getirdi.
KÜTAHYA - Kütahya'da aralıklarla yağar kar, il merkezini beyaza bürüdü. Sabaha karşı başlayan aralıklarla devam eden kar yağışı sonrası şehir, eşsiz bir güzelliğe büründü. Bir anda etkisini artıran kar yağışı sonrası park ve bahçelerde kartpostallık görüntüler oluşturdu. Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 10 santimetreye kadar ulaştığı belirtildi.Meyve ağaçlarının erken çiçek açtığını ve geçen yılda don nedeniyle ürün alınmadığını söyleyen vatandaşlar yine de kar yağışından memnun olduklarını dile getirdi.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Kütahya'ya mart karı
Manşet
Haberler
Haberler
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle bugün 129 kişi daha hayatını kaybetti
Haberler
CHP İzmir Milletvekili Kılıç, koronavirüse karşı temizlik ürünlerinde KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi için kanun teklifi verdi
Haberler
Koronavirüs aşısında son aşamaya gelen şirket, Trump'ın teklifini düşünmeden reddetti
Haberler
Sevgilisiyle karantina altında olan Şeyma Subaşı hayatından ilk kez pirinç pişirdi
Haberler
Türk profesör söylentilere son noktayı koydu: Yaz aylarının gelmesiyle salgının bitmesi beklenilir bir durum değil
Haberler
Herkes çekirge istilasını kilitlenmişken şimdi de karınca istilası başladı
Haberler
Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar
Haberler
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı