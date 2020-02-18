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Kütahya Yardım Sevenler Derneği'nde Balaban, güven tazeledi

Kütahya Yardım Sevenler Derneği'nin olağan genel kurulunda mevcut Başkan Verda Erdem Balaban, tekrar başkanlığa seçildi.

18.02.2020 22:41 | Son Güncelleme: 18.02.2020 22:41Kütahya Yardım Sevenler Derneği'nde Balaban, güven tazeledi
Yardım Sevenler Derneği'nin olağan genel kurulunda mevcut Başkan Verda Erdem , tekrar başkanlığa seçildi.

Kurul Üyelerinin geniş katılımı ile yapılan genel kurulda gündem maddeleri görüşülerek onaylandı. Üyelerin büyük sevgisini kazanan ve tüm dernek üyelerinin birlik içinde gerçekleştirdiği etkinliklerde yüzlerce çocuğa yardım elini uzatan mevcut Başkan Verda Erdem Balaban genel kurulda tekrar başkanlığa seçilirken, yeni Yönetim Kurulu asil üyelikleri; Müberra Cakcak, Ayşe Temizerler, Hülya Erkasap, Ali Rıza Özçobanlar, Hülya Günaydın, Şükran Beyaz, Sevil Alpertürk, ve Nur Hayat Buran'dan oluştu.

Kütahya Yardım Sevenler Derneği unutulmaz Başkanı Emin Kavdır'ın ardından Başkanlığa geldiğinden itibaren Yardım Sevenler Derneğinin çıtasını sürekli yükselten Başkan Verda Erdem Balaban seçim sonucu üyelere, Tüm Türkiye'de ses getiren etkinliklere imza atmaya yönetimiyle beraber hız kesmeden devam edeceklerini belirterek," Genel kurula katılan ve katılamayıp mazeret bildiren tüm arkadaşlarıma şükranlarımı sunarım ve teveccühleri için sonsuz teşekkür ederim" dedi. - KÜTAHYA

Türkiye Yardım Sevenler Derneği, Balaban, Kütahya, Güncel

Kaynak: İHA

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