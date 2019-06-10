KÜTAHYA Yıldırım düşerek yangın çıkan çiftlikte 500 yavru hindi telef oldu

Yıldırım düşerek yangın çıkan çiftlikte 500 yavru hindi telef oldu
KÜTAHYA'nın Tavşanlı
ilçesinde bir hindi üretim çiftliğine düşen yıldırımın çıkardığı yangında 500 kadar yavru hindi yanarak telef oldu.
Tavşanlı ilçesi Tepecik
Beldesi yakınlarında H.Ş.'ye ait bir hindi üretim çiftliğine yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Çiftlikteki çalışanların ihbarıyla çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri çiftliğe sevk edildi. Alevler kısa sürede büyüyerek tüm üretim çiftliğini sardı. Tüm ekiplerin müdahalesi sonucu yangın yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangında üretim çiftliği kullanılmaz hale gelirken, içindeki 500 kadar yavru hindi yanarak telef oldu. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Kaynak: DHA
Tavşanlı
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